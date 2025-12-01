"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді України зустрінеться з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Засідання фракції відбудеться у понеділок ввечері. На засіданні будуть присутні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, у порядку денному засідання - проєкт бюджету на наступний рік та кадрові питання.