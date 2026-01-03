Інтерфакс-Україна
Економіка
17:46 03.01.2026

Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів у форматах зустрічей в європейських столицях, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у телеграм в суботу.

Така домовленість була досягнута у суботу в Києві в рамках економічного блоку консультацій із радниками з питань національної безпеки 15 країн-партнерів, Європейської Ради, Єврокомісії та НАТО, до якого також долучився в онлайн-форматі представник президента США Стівен Віткофф.

Свириденко нагадала, що Україна з європейськими та американськими партнерами працюють, зокрема, над планом економічного процвітання — Ukraine prosperity plan, який є спільною програмою України, США, ЄС та країн G7 із повоєнного відновлення та економічного зростання України на 10 років.

"За нашими оцінками, потреба України на цьому напрямі становить 800 млрд доларів США. Ці кошти ми маємо на меті залучити через публічний капітал у вигляді грантів, позик та приватні інвестиції у сферах інфраструктури, енергетики, промисловості та розвитку людського капіталу", - написала вона.

Свириденко також зазначила, що є спільне бачення того, що вступ України до ЄС є наріжним каменем розвитку української економіки. "Водночас економічне процвітання неможливо без повноцінних і надійних безпекових гарантій для України", - написала вона.

В економічному блоці консультацій взяли участь також віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболев.

