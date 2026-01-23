ЄБРР покриє 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн для Yednist' Group

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах угоди про розподіл ризиків покриватиме 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн, наданим одному з провідних українських виробників комбікормів та преміксів Yednist’ Group.

"Фінансування має допомогти компанії розширювати продажі на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах економічної нестабільності", – йдеться у повідомленні ЄБРР.

Зазначається, що обсяг покриття становитиме $10,2 млн, а залучене фінансування спрямовується на поповнення обігового капіталу та розвиток дистрибуції кормів для домашніх тварин і ветеринарної продукції.

Yednist’ Group надає комплексні рішення з годівлі та ветеринарного обслуговування і займається дистрибуцією імпортних кормів для домашніх тварин та ветпродукції. У 2025 році група реалізувала інвестпроєкт із переробки зерна на борошно та крупи на потужностях нового зернопереробного комплексу Yednist’ Food.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році банк спрямував у країну понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

Укрсиббанк за структурою власності належить BNP Paribas (Франція) — 60% і ЄБРР — 40%.

За даними Національного банку, у грудні 2025 року за розміром загальних активів фінустанова посідала сьоме місце (178,9 млрд грн або 4,5%) серед 60 банків України.