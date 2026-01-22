Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:11 22.01.2026

ЄБРР інвестує $20 млн у заснований українцями сервіс онлайн-вивчення мов Preply

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує $20 млн в акціонерний капітал української EdTech-компанії Preply, яка розвиває глобальний маркетплейс онлайн-вивчення мов.

"Підтримуючи Preply, ми посилюємо інноваційну екосистему України, сприяємо створенню висококваліфікованих робочих місць і допомагаємо технологічній компанії українського походження конкурувати на глобальному ринку", – зазначив директор департаменту телекомунікацій, медіа та технологій ЄБРР Хольгер Мюнт, який цитується в повідомленні банка.

Зазначається, що інвестиція є частиною ширшого раунду фінансування та має допомогти компанії прискорити дослідження і розробки в Україні, зокрема у напрямах інновацій із застосуванням штучного інтелекту для персоналізації навчання, а також масштабувати операції у світі.

Окремо у банку наголосили, що вкладення в акціонерний капітал в Україні, де ринок приватного капіталу залишається малоактивним, має сприяти стійкості фінансових ринків і підтримати збереження позицій країни як хабу технологічних талантів.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році банк спрямував у країну понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

Preply, заснована в Україні у 2012 році, є онлайн-маркетплейсом для навчання. Платформа працює більш ніж із 90 мовами, має мільйони користувачів і понад 100 тис. репетиторів для бронювання у світі.

У 2022 році компанія закрила раунд фінансування на $50 млн від таких інвесторів, як OWL Ventures, Diligent Capital і Hoxton Ventures, а 2023 року залучила додатковий раунд на суму $70 млн на чолі з Horizon Capital.

