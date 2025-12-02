Інтерфакс-Україна
Економіка
18:54 02.12.2025

ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR75млн та розраховує на доповнення його інвестгрантами на EUR20 млн

2 хв читати
ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR75млн та розраховує на доповнення його інвестгрантами на EUR20 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готується надати ПрАТ "Укргідроенерго" довгостроковий пріоритетний кредит на суму до EUR75 млн для закупівлі критично важливого обладнання для Дніпровської ГЕС та низки інших ГЕС компанії.

Згідно з повідомленням ЄБРР на сайті, проєкт пройшов остаточний розгляд і очікує на затвердження.

Крім того, ЄБРР розраховує, що кредит буде доповнено інвестиційними грантами від міжнародних донорів на суму до EUR20 млн, за умови їхньої наявності.

"Очікується, що проєкт отримає часткову гарантію ЄС згідно з Інвестиційною програмою для України", – йдеться в повідомленні.

В описі проєкту зазначається, що кредит та гранти фінансуватимуть закупівлю гідросилового обладнання (турбіна та генератор) для Дніпровської ГЕС, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ. Крім того, вони будуть спрямовані на закупівлю гідромеханічного обладнання (надагрегатні кришки) для філій "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" та "Канівська ГЕС", яке за роки експлуатації зазнало значного фізичного зносу і морально застаріло, а також багаторазово піддавалося ремонтам та не відповідає сучасним вимогам до обладнання ГЕС.

Як повідомлялося, на Конференції з відновлення України (URC2025) у липні в в Римі Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування ЄС в EUR600 млн який включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору. Більшість фінансування здійснюється у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС. Для "Укргідроенерго", зокрема, передбачався кредит ЄІБ у розмірі EUR120 млн на реконструкцію трьох стратегічних гідроелектростанцій – Канівської, Кременчуцької та Дніпровської – та нагальні потреби на інших об'єктах.

Теги: #кредит #єбрр #укргідроенерго

