17:59 09.12.2025

Нинішній тимчасовий глава "Укргідроенерго" Сухецький готується взяти участь у конкурсі на гендиректора

Т.в.о. керівника ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький буде подавати заявку на участь у конкурсі на посаду генерального директора компанії.

Про це він повідомив у коментарі "Енергореформі" у кулуарах Energy Security Dialogue 2015 від DiXi Group, який пройшов у Києві у вівторок

"Я в цій компанії 15 років. Я її дуже люблю, і мене багато що з нею повʼязує. Фактично з 2019 року я веду комерційний напрямок, який будував з нуля. Я не бачу можливості кинути цю компанію і кудись піти. Я буду подаватися на конкурс", - сказав Сухецький.

Як повідомлялося, 5 грудня наглядова рада компанії оголосила конкурс на зайняття вакантної посади гендиректора "Укргідроенерго". Виконувати його обовʼязки після відставки Ігоря Сироти було призначено комерційного директора Богдана Сухецького.

