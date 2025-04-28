"Укргідроенерго" планує встановити за кошти Світового банку 197 МВт акумуляторних батарей і 35,9 МВт СЕС

ПрАТ "Укргідроенерго" планує реалізувати за кошти Світового банку (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, МБРР) у розмірі $70 млн проєкт встановлення систем накопичення енергії на чотирьох генеруючих об’єктах компанії з метою розширення низки допоміжних послуг на ринку електроенергії.

"Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт, акумуляторних батарей – 197 МВт. Наразі триває підготовка до розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту", - повідомила гідроенергогенеруюча компанія у понеділок.

Як повідомлялось, "Укргідроенерго" та Світовий банк 25 квітня підписали фінансову та гарантійну угоди щодо проєкту "Додаткове фінансування для проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго"). У рамках підписаних угод Україні надано $70 млн для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.

"Співпраця Світового банку та "Укргідроенерго" триває майже 30 років. За цей період за фінансової підтримки банку реалізовано низку надзвичайно важливих проєктів, спрямованих на модернізацію обладнання, підвищення ефективності його роботи та продовження терміну експлуатації наших ГЕС і ГАЕС", - зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Проєкт додаткового фінансування реалізовано у рамках спільного рішення "Укргідроенерго" зі Світовим банком стосовно реструктуризації позики та перенаправлення коштів з метою швидкого реагування та вирішення проблемних завдань в умовах військового часу і подолання наслідків непередбачуваних ситуацій у разі їх виникнення на об’єктах компанії.