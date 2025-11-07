Інтерфакс-Україна
Телеком
09:24 07.11.2025

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

2 хв читати
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" може придбати ТОВ "Санвін 11" (Одеса), яке володіє сонячною електростанцією в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, що була введена в експлуатацію в 2019 році.

Як повідомив Антимонопольний комітет України на своєму сайті, відповідний дозвіл було надано на засідання комітету 6 листопада.

Згідно з даними YouControl, наразі власниками "Санвін 11" через кіпрську "Мерестоно Лімітед" на паритетних засадах є громадянка Чехії Наталія Богачова та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц.

У минулому році компанія збільшила виручку на 16% – до 89,0 млн грн, тоді як її чистий прибуток зріс на 62,9% – до 33,2 млн грн.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Останнім часом компанія, яка під час війни в умовах валютних обмежень накопичила значний обсяг вільних грошей, активно інвестує в інші галузі та розраховує на синергію від цих вкладень.

Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ" та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

У другому кварталі цього року "Київстар" збільшив чистий прибуток порівняно із аналогічним періодом 2024 року на 18,6% – до 3,4 млрд грн, а його операційна виручка зросла на 25,9% – до 11,86 млрд грн.

Теги: #житомирська_область #київстар #сес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 06.11.2025
"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

19:08 31.10.2025
На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

14:01 31.10.2025
"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

14:28 20.10.2025
ЦОВВ за підтримки Фонду декарбонізації можуть до кінця року встановити приблизно 200 СЕС – Держенергоефективності

ЦОВВ за підтримки Фонду декарбонізації можуть до кінця року встановити приблизно 200 СЕС – Держенергоефективності

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

15:20 17.10.2025
Загальна потужність СЕС на об’єктах Dragon Capital до кінця 2026р сягне 5 МВт

Загальна потужність СЕС на об’єктах Dragon Capital до кінця 2026р сягне 5 МВт

11:58 17.10.2025
Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

12:23 15.10.2025
"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

16:52 07.10.2025
Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

13:04 06.10.2025
"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

ВАЖЛИВЕ

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

ОСТАННЄ

SpaceX купить у EchoStar частоти за $2,6 млрд, оплатить угоду власними акціями

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Держстат офіційно запустив новий портал з ШІ-асистентом

monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

"Датагруп" за 9 міс.-2025 отримала 94,04 млн грн чистого прибутку

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

"Укртелеком" за 9 міс.-2025 збільшив дохід на 5,6%, EBITDA зросла на 6,6%

"Нова пошта" за 9 міс. зменшила чистий прибуток на 6,2% за зростання виручки на 22,5%

ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА