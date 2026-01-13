Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Кількість абонентів другого за величиною українського оператора мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), які долучилися до зв’язку 5G у пілотній зоні його запуску в центрі Львова, за перші 12 год склала 44 тис., йдеться у повідомленні оператора.

У "Vodafone Україна" додали, що абоненти завантажили через мережу 5G більше 1 ТБ даних.

За даними оператора, максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням склала 1451Мб/с.

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що за першу добу після запуску 5G понад 26 тис. абонентів скористалися завдяки йому швидшим інтернетом.

"Станом на зараз, користувачі згенерувати більше 4 тис. ГБ трафіку, середній показник швидкості становить 600 - 800 Мбіт/с, максимальний - понад 1,5 Гбіт/с", - додав "Київстар" та зауважив, що число абонентів, які тестують технологію, продовжує зростати.

Третій за величиною оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) у коментарі агентству повідомив, за перші 12 год 63% абонентів, що перебували в цей час у зоні покриття й мали відповідні пристрої, протестували нову технологію.

У компанії додали, що користувачам вдалося завантажити понад 1,5 ТБ даних, а пікова швидкість сягала до 1,5 Гбіт/с.

Як повідомлялось, зв’язок 5G від всіх трьох українських мобільних операторів в понеділок 12 січня запрацював у тестовому режимі у ьвова, у січні його заплановано впровадити у Бородянці, а у лютому – у Харкові. За даними "лайфселл" (ТМ lifecell), наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Львова, зокрема площа Ринок й прилеглі вулиці, в радіусі приблизно 700 метрів від Ратуші та в районі головного залізничного вокзалу.

"Повноцінне ж впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни", – заявив "Київстар".

Зазначалось, що в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот — 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошував "Vodafone Україна".