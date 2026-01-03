Інтерфакс-Україна
Події
20:18 03.01.2026

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

1 хв читати
Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров по завершенню консультацій у суботу в Києві з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО наголосив, що робота триває над деталями.

"Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання. Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями", - написав він у телеграм.

Умєров нагадав, що до обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник президента США Стів Віткофф. "Це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу", - зазначив він.

"За підсумками домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі. Напередодні, 5 січня, матимемо окрему нараду начальників генеральних штабів європейських країн, покликану забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі", - написав секретар РНБО.

 

Теги: #умеров #результат #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 03.01.2026
Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

18:27 18.12.2025
Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

17:29 28.11.2025
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

11:06 24.11.2025
В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

13:50 22.11.2025
Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

10:47 04.11.2025
Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

12:07 17.10.2025
Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

14:26 10.09.2025
Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА