Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров по завершенню консультацій у суботу в Києві з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО наголосив, що робота триває над деталями.

"Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання. Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями", - написав він у телеграм.

Умєров нагадав, що до обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник президента США Стів Віткофф. "Це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу", - зазначив він.

"За підсумками домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі. Напередодні, 5 січня, матимемо окрему нараду начальників генеральних штабів європейських країн, покликану забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі", - написав секретар РНБО.