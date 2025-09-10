Інтерфакс-Україна
14:26 10.09.2025

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс провів вранці зустріч що до ситуації з порушенням російськими безпілотниками польського повітряного простору та підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

"Альянс провів вранці у середу зустріч та обговорив ситуацію з порушенням російськими безпілотниками польського повітряного простору… Польща запросила консультації згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність із Польщею та засудили безвідповідальну поведінку Росії", - сказав Рютте.

Генсек заявив, що наразі продовжується повна оцінка інциденту.

"Вже зрозуміло, що порушення, що сталося минулої ночі – не поодинокий випадок… Союзники рішучі що до захисту кожного дюйму території Альянсу. Ми будемо прискіпливо відстежувати ситуацію на нашому східному фланзі", - додав він.

Рютте також підтвердив продовження надання допомоги та солідарність з Україною у відсічі російській агресії.

