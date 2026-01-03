Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав продуктивними консультації із радниками з питань національної безпеки держав-партнерів України, членів Коаліції охочих, які пройшли у суботу у Києві.

"Консультації вийшли продуктивними та засвідчили високий рівень усвідомлення всієї серйозності викликів та загроз нашій спільній безпеці, і будуть конкретні результати", - написав Буданов у телеграм.

Він зазначив, що були обговорені і скоординовані позиції у різних сферах військово-політичної співпраці, аби наблизити надійні гарантії безпеки.

"Україні потрібні справжні та міцні, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від партнерів, які не допустять повторення агресії. Погодились, що на цьому складному шляху важливо зберігати нашу єдність і набраний високий темп руху", - зазначив керівник ОП.

Буданов нагадав, що наступного тижня робота продовжиться на рівні лідерів, а також між військовими держав-партнерів.

"Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу, яка безпосередньо впливає на силу позицій України у наймасштабніший з часів Другої світової війни в Європі. І Україна, і США, і Європа зацікавлені у надійному, справедливому мирі, який буде запорукою спільного успішного майбутнього", - написав він.