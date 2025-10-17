Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Почалися спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю прем’єр-міністра України Юлії Свириденко і прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.

Відкриваючи консультації, Фіцо зазначив, що ці переговори даєть змогу проговорити речі, щодо яких у країн немає спільної позиції.

"Та одна річ є стовідсотковою: уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Нашим першим інтересом є кінець війни і зупинення ескалації. Для нас важливо досягти сталого миру до базових принципів ООН", - сказав він.

За словами Фіцо, один тільки факт таких консультацій - це уже дуже важливий сигнал.

Як повідомлялося, у вересні Фіцо запропонував організувати в жовтні четверте засідання комісії на рівні урядів Україна-Словаччина.

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_