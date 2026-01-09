Інтерфакс-Україна
10:34 09.01.2026

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

Фото: ДСНС Києва

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили всі пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу, у Дніпровському районі Києва одна людина вважається безвісти зниклою, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вночі Росія цілеспрямовано била по цивільній і критичній інфраструктурі… Найбільше потерпіла столиця: пошкоджено 40 об’єктів, з них 20 – це житлові будинки. Крім того, росія атакувала Львів, Київщину, Кіровоградщину та Черкащину. До ліквідації наслідків залучено майже 500 рятувальників і 100 одиниць техніки. За потреби розгортаємо мобільні пункти обігріву", – написав він у Телеграмі у п’ятницю вранці.

Клименко наголосив, що ворог завдав підступного удару по рятувальниках та медиках.

"У Дарницькому районі Києва ворог повторно вдарив по багатоповерхівці – у момент, коли на місці працювали рятувальники та медики. Загинув медичний працівник. Також поранено 5 рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейського. Це – свідомий удар по екстрених службах", – наголосив міністр.

За його інформацією, на іншій локації у Дніпровському районі столиці після удару ворожого безпілотника виявили тіла 3 осіб. "Двох загиблих ідентифікували, встановлюємо третю особу. Ще одна людина вважається безвісти зниклою", - написав міністр.

За його словами, загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей.

Міністр подякував рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам та комунальникам за їх працю.

Теги: #київ #атака_рф

