В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

У Києві відбулася зустріч активу та партнерів Міждержавної гільдії інженерів-консультантів: обговорено розвиток інжинірингової діяльності та механізми запобігання корупційним ризикам

21 листопада 2025 року в Києві пройшла робоча зустріч активу та партнерів Міждержавної гільдії інженерів-консультантів на тему "Розвиток інжинірингової діяльності та запобігання корупційним ризикам при реалізації проєктів з відбудови України".

Захід об’єднав провідних експертів галузі, представників державних органів та міжнародних інституцій і став майданчиком для обговорення стандартів якісної та прозорої відбудови країни.

Президент Гільдії, професор Олександр Непомнящий наголосив, що інженерно-консультаційні послуги є центральним елементом технічно обґрунтованого відновлення інфраструктури.

"Інженер-консультант – це ключ до прозорої та безпечної відбудови. Без професійного контролю неможливо забезпечити якість робіт", – зазначив він.

До вітального блоку долучився президент Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) Альфредо Інглетті, який підкреслив важливість інтеграції міжнародних стандартів у процес відбудови України.

"Міцна система інженерно-консультаційних послуг – це передумова прозорих рішень і якісної реалізації кожного проєкту. FIDIC підтримує прагнення України працювати за світовими стандартами", – сказав Інглетті.

Заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська наголосила на суспільному значенні будівельної галузі.

"Сфера будівництва – це вже не просто технічний процес. Це основа відродження громад і стабілізації життя", – зазначила вона.

Заступниця міністра додала, що якість інженерних рішень напряму визначає результативність відбудови, а міністерство впроваджує цифрові інструменти та нові стандарти у співпраці з міжнародними партнерами.

Народний депутат України Ганна Бондар звернула увагу на необхідність оновленої моделі професійної відповідальності у сфері інжинірингових послуг.

"Ми маємо перейти від моделі страху покарання до моделі професійної репутації. Саме репутація стимулює якість", – підкреслила вона.

Серед ключових пріоритетів вона відзначила розвиток незалежних саморегулівних організацій, захист інтелектуальної власності та справедливе ціноутворення.

У заході взяв участь президент Національного експертно-будівельного альянсу України, доктор юридичних наук Віктор Лещинський, який після панельних дискусій надав коментар ЗМІ.

"Відбудова потребує фахівців, здатних забезпечити відповідність кожного проєкту сучасним нормам і реальним потребам громад. Експертиза та технічний консалтинг мають стати невід’ємною частиною системи відбудови України", – зазначив він.

Під час першої панелі виступив віце-президент Академії будівництва України Анатолій Беркута. Він наголосив, що чинна система ціноутворення потребує перегляду, зокрема у частині рівня оплати праці, яка повинна відповідати ринковим умовам. Також він відзначив важливість оновлення методики розрахунку вартості матеріальних ресурсів, щоб уникнути розриву між нормативними та фактичними цінами.

Програма зустрічі охопила три панелі, присвячені статусу інженера-консультанта, доступу до ринку, міжнародному досвіду та впровадженню BIM-технологій. Учасники обговорили цифровізацію процесів, сучасні професійні стандарти та інструменти підвищення прозорості у будівельній галузі.