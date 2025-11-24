Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:06 24.11.2025

В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

2 хв читати
В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

У Києві відбулася зустріч активу та партнерів Міждержавної гільдії інженерів-консультантів: обговорено розвиток інжинірингової діяльності та механізми запобігання корупційним ризикам

21 листопада 2025 року в Києві пройшла робоча зустріч активу та партнерів Міждержавної гільдії інженерів-консультантів на тему "Розвиток інжинірингової діяльності та запобігання корупційним ризикам при реалізації проєктів з відбудови України".

Захід об’єднав провідних експертів галузі, представників державних органів та міжнародних інституцій і став майданчиком для обговорення стандартів якісної та прозорої відбудови країни.

Президент Гільдії, професор Олександр Непомнящий наголосив, що інженерно-консультаційні послуги є центральним елементом технічно обґрунтованого відновлення інфраструктури.

"Інженер-консультант – це ключ до прозорої та безпечної відбудови. Без професійного контролю неможливо забезпечити якість робіт", – зазначив він.

До вітального блоку долучився президент Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) Альфредо Інглетті, який підкреслив важливість інтеграції міжнародних стандартів у процес відбудови України.

"Міцна система інженерно-консультаційних послуг – це передумова прозорих рішень і якісної реалізації кожного проєкту. FIDIC підтримує прагнення України працювати за світовими стандартами", – сказав Інглетті.

Заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська наголосила на суспільному значенні будівельної галузі.

"Сфера будівництва – це вже не просто технічний процес. Це основа відродження громад і стабілізації життя", – зазначила вона.

Заступниця міністра додала, що якість інженерних рішень напряму визначає результативність відбудови, а міністерство впроваджує цифрові інструменти та нові стандарти у співпраці з міжнародними партнерами.

Народний депутат України Ганна Бондар звернула увагу на необхідність оновленої моделі професійної відповідальності у сфері інжинірингових послуг.

"Ми маємо перейти від моделі страху покарання до моделі професійної репутації. Саме репутація стимулює якість", – підкреслила вона.

Серед ключових пріоритетів вона відзначила розвиток незалежних саморегулівних організацій, захист інтелектуальної власності та справедливе ціноутворення.

У заході взяв участь президент Національного експертно-будівельного альянсу України, доктор юридичних наук Віктор Лещинський, який після панельних дискусій надав коментар ЗМІ.

"Відбудова потребує фахівців, здатних забезпечити відповідність кожного проєкту сучасним нормам і реальним потребам громад. Експертиза та технічний консалтинг мають стати невід’ємною частиною системи відбудови України", – зазначив він.

Під час першої панелі виступив віце-президент Академії будівництва України Анатолій Беркута. Він наголосив, що чинна система ціноутворення потребує перегляду, зокрема у частині рівня оплати праці, яка повинна відповідати ринковим умовам. Також він відзначив важливість оновлення методики розрахунку вартості матеріальних ресурсів, щоб уникнути розриву між нормативними та фактичними цінами.

Програма зустрічі охопила три панелі, присвячені статусу інженера-консультанта, доступу до ринку, міжнародному досвіду та впровадженню BIM-технологій. Учасники обговорили цифровізацію процесів, сучасні професійні стандарти та інструменти підвищення прозорості у будівельній галузі.

Теги: #стандарти #відбудова #лещинський #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 22.11.2025
Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

20:52 18.11.2025
Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

04:44 07.11.2025
Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО

Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО

10:47 04.11.2025
Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

12:47 03.11.2025
Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

09:46 31.10.2025
Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

18:54 30.10.2025
Гарвардський університет обрав проєкт відбудови Державного податкового університету кейсом для дослідження сталого розвитку в Україні

Гарвардський університет обрав проєкт відбудови Державного податкового університету кейсом для дослідження сталого розвитку в Україні

16:11 29.10.2025
Інклюзивні та комфортні. БФ Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити медзаклади на Оболоні

Інклюзивні та комфортні. БФ Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити медзаклади на Оболоні

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

12:07 17.10.2025
Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Sense Bank – один з лідерів на ринку інвестицій фізичних осіб в ОВДП

V Український будівельний конгрес пройшов у "Парковому"

АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

Керівник IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська") Марко Ткачук увійшов до переліку 25 найкращих CEO України за версією Forbes

Європейська увага до українського вітру: австрійська делегація вивчає закарпатський досвід енергетичної стійкості

ОТП БАНК отримав нагороду HR PRO Awards за благодійний проєкт OTP Bank Helps Ukraine

Реальність крізь мистецтво: виставка Фанні Лешевальє за підтримки БФ Solidarity у Львові

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат світу (FIDE World Corporate Chess Championship 2025), що відбувся в індійському Гоа

Alliance Novobud у жовтні продовжила активні роботи на Montreal House, Krona Park II і «Лісовому кварталі»

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА