Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишньою віцепремʼєр-міністром та спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд, під час якої сторони обговорили ключові напрями співпраці у відновленні країни.

За словами глави держави, йдеться про відбудову інфраструктури, посилення енергетичної стійкості та залучення канадського бізнесу до реалізації масштабних проєктів реконструкції.

"Я вдячний Марку Карні, канадському народу та пані Фріланд за незмінну підтримку України з боку Канади, зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту", — зазначив Зеленський у дописі в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з Фріланд підтримку прифронтових регіонів і реабілітацію ветеранів та залучення Канади до цих проєктів.