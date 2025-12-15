Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє про намір підтримати проходження Україною зимового періоду та забезпечити її коштами для відбудови, зокрема, за рахунок заморожених активів РФ.

"Ми будемо робити все, що від нас вимагає ситуація і вимагає справедливий мир. Це означає подбати про те, серед іншого, щоб Україна пережила цю зиму і також забезпечення України всім необхідним для подальшої відбудови", - сказав Мерц на спільному з президентом України Володимиром Зеленським закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок.

За його словами, Німеччина вже підтримала цивільну інфраструктуру України на EUR36 млрд, і виділить EUR36 млрд на ці потреби у 2026 році. "Вже зараз EUR170 млн виділені для того, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України від атак Росії. Також ми забезпечимо енергопостачання шкіл, лікарень та іншої інфраструктури – садків, лікарень і шкіл. Все це є цілі варварської війни Кремля", - сказав канцлер Німеччини.

Мерц заявив про співпрацю з країнами-партнерами в Європі і країнами "великої сімки" (G7), "щоб відкрити для України більші фінансові перспективи".

"Ми думаємо про подальші моделі фінансування. Тішуся тому, що ми можемо іммобілізувати заморожені активи Росії для того, щоб підтримати Україну щонайменше протягом наступних 2 років. І хочу підкреслити, що ми робимо це не для того, щоб продовжити війну – навпаки, ми робимо це для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Тому що це подає сигнал Москві, що їй нема сенсу продовжувати цю війну", - сказав він.