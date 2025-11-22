Інтерфакс-Україна
Події
13:50 22.11.2025

Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

1 хв читати
Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Цими днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров

"Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - написав він у фейсбуці у суботу.

Умєров зазначив, що "ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека".

Теги: #умєров #швейцарія #консультації

