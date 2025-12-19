Інтерфакс-Україна
Події
17:05 19.12.2025

Швейцарія готова стати платформою для переговорів щодо сталого та справедливого миру в Україні – посол

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Швейцарія може розглянути питання, пов’язані з імунітетом керівництва держав, і стати платформою для переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Минулого року Швейцарія організувала Саміт миру з питань миру в Бургенштоку. І після цього саміту ми підтримували контакт з усіма сторонами, включаючи Росію, відповідно до наших добрих послуг. Саме ця позиція нейтралітету, міжнародна Женева та наш досвід посередництва призвели до того, що Сполучені Штати та Україна звернулися до Швейцарії наприкінці листопада два тижні тому. Зустріч, яка відбулася 23 листопада в Женеві, була проведена на прохання Сполучених Штатів та України для обговорення запропонованого США мирного плану", - розповів посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Швейцарія виступила посередником у країні перебування, але не брала участі в двосторонніх перемовинах.

"Але ми готові продовжувати виконувати цю роль доти, доки цього бажають сторони. Якщо мирна конференція у Швейцарії стане конкретною перспективою в якийсь момент, наша країна буде готова розглянути всі питання, пов’язані з імунітетом глав держав та урядів", - наголосив посол.

Бауманн висловив переконання, що мир в Україні буде, при цьому мирне врегулювання залежатиме від готовності РФ до змістовних переговорів.

"Позиція Швейцарії не змінилася: Швейцарія неодноразово та рішуче засудила війну Росії проти України. Ми послідовно працювали - і продовжуємо працювати - над досягненням всеохоплюючого, справедливого та міцного миру відповідно до міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсінкських принципів. І ми послідовно виступаємо за незалежність та територіальну цілісність України", - наголосив він.

Посол також додав, що "мир, який буде швидко укладено, але не відповідатиме міжнародному праву та Статуту Організації Об’єднаних Націй, безумовно, буде крихким миром".

