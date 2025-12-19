Інтерфакс-Україна
Події
17:54 19.12.2025

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарський компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Конкурс пропозицій для швейцарських компаній на проєкти в сфері повоєнного відновлення та реконструкції України викликав великий інтерес і тому бюджет на другий конкурс, який пройде на початку 2026 року, було вирішено подвоїти, повідомив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

"На початку цього року ми оголосили конкурс пропозицій із загальним бюджетом CHF100 млн, запросивши швейцарські компанії, які вже присутні в Україні, подати проєкти для відновлення та реконструкції України. Разом з Міністерством економіки України, Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань та колегами з моєї команди ми відібрали 12 проєктів у сферах житла, охорони здоров’я, мобільності та енергетики. Зараз тривають остаточні уточнення контрактів, з метою початку реалізації на початку 2026 року. Ця схема викликала такий великий інтерес, що другий конкурс пропозицій за аналогічним принципом заплановано на початок 2026 року, обсягом CHF200 млн", - сказав Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також заявив про бажання включити швейцарські компанії, які ще не присутні в Україні, але зазначив, що для цього потрібна нова правова основа". "Угода між державами була підписана в Римі на Конференції з відновлення України 2025RC, і зараз триває процес ратифікації. Ми сподіваємося, що ця угода набуде чинності у другій половині 2026 року, що дозволить реалізувати ще більші проєкти з компаніями, які нещодавно з’явилися в Україні. Тим часом ми вже інформуємо зацікавлені компанії про можливості та виклики ведення бізнесу в Україні. Наприклад, у квітні ми організували бізнес-місію з представниками 16 швейцарських компаній та асоціацій, які відвідали Київ, Львів та Вінницю", - розповів посол.

За його словами, також здійснюються приватні інвестиції без участі держави, особливо від компаній, які вже працюють в Україні. "Чотири найбільші інвестиції, здійснені лише у 2024-2025 роках, склали понад CHF100 млн у галузь споживчих товарів та управління інфраструктурою. Я хочу відзначити ці компанії за їхнє стратегічне бачення та довіру до українського ринку", - додав Бауманн.

Посол наголосив, що більшість швейцарських компаній, присутніх в Україні у лютому 2022 року, не пішли з країни і, незважаючи на труднощі, адаптували свої бізнес-моделі, зберегли співробітників, робочі місця та продовжували сплачувати податки.

