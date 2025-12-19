Інтерфакс-Україна
Події
17:22 19.12.2025

Швейцарія може направити в Україну військових, якщо буде мандат від Радбезу ООН або ОБСЄ, – посол

1 хв читати
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Швейцарія може направити своїх військовослужбовців для миротворчої операції в Україні, якщо на це буде мандат від Ради безпеки ООН або ОБСЄ, наголошує посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

"На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію. Однак Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. У будь-якому випадку, зрештою, саме швейцарський уряд і парламент прийматимуть рішення про направлення військового контингенту для миротворчої місії", - сказав Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про гарантії безпеки для України, він послався на українську владу, яка неодноразово заявляла, що це насправді досить широке поняття, яке також включає підтримку реконструкції та відновлення. "І я думаю, що за допомогою національної програми Швейцарії з відновлення та реконструкції України ми фактично підтримуємо відновлення та реконструкцію України, а також її економічну стійкість", - сказав посол.

Теги: #бауманн_фелікс #швейцарія #військові

