Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

Фото: https://t.me/energyofukraine/

Через ворожу комбіновану атаку без енергопостачання залишились частина споживачів у м. Київ, Київській та Чернігівській областях, як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, повідомили у Міненерго.

"Від ночі триває масований російський удар по енергосистемі України. Внаслідок цього – знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях. Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах", - йдеться у повідомленні Міненерго у телеграм-каналі у суботу вранці.

За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. "Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів. Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло людям.

Як повідомлялося, за даними КМДА, наразі без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.