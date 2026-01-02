Свириденко: політика "Зроблено в Україні" забезпечила 0,95 відсоткових пункти зростання ВВП в 2025р

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що у 2025 році політика "Зроблено в Україні" забезпечила 0,95 відсоткових пункти зростання ВВП.

"Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" забезпечила відчутний результат для економіки. За розрахунками Міністерства економіки, у 2025 році ця політика забезпечила 0,95 відсоткових пункта зростання ВВП", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, уряд об’єднав півтора десятки програм розвитку українських виробників під єдиною парасолькою "Зроблено в Україні": локалізація, гранти для переробних підприємств, часткова компенсація вартості української техніки та обладнання, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, експортні інструменти, і у 2025 році 72 тис. українських підприємств скористалися державною підтримкою.

Зокрема, премʼєр розповіла, що: бізнес залучив майже 29 тис. доступних кредитів на 88 млрд грн за програмою 5–7–9%; сотні виробників мали замовлення від держави і громад завдяки політиці локалізації в публічних закупівлях; 347 нових верстатів і виробничих ліній з’явились у українських виробників завдяки грантам для переробних підприємств; в індустріальних парках на кінець 2025 року збудовано або будується 37 заводів; започатковані проєкти зі значними інвестиціями на 154 млн євро — зокрема щодо запуску агропереробного підприємства на Черкащині та рекреаційного проєкту в Закарпатті; аграрії оновили парк техніки, придбавши 8460 одиниць української продукції машинобудування на 5,7 млрд грн завдяки програмі часткової компенсації вартості української с\г техніки та обладнання; 7600 сімей придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя"; громади закупили 695 шкільних автобусів українського виробництва на 2,7 млрд грн; 10 тис. українців стали підприємцями, отримавши мікрогранти "Власна Cправа"; підтримано несировинний експорт обсягом 10,5 млрд грн.

"Підтримка українських виробників, окрім економічного зростання, має також прямий вплив на доходи бюджету. За 11 місяців 2025 переробна промисловість забезпечила 17,9% податкових надходжень зведеного бюджету — найбільше серед усіх секторів. І демонструє найвищі темпи зростання в абсолютних числах: +69,2 млрд грн до минулого року", - написала вона.

Свириденко заявила, що у 2026 році уряд продовжить реалізацію політики "Зроблено в Україні".

"Додатково запускаємо страхування від воєнних ризиків, розширюємо програму "Власна Справа" і вперше передбачаємо невеликі кошти на просування експорту – на національні стенди на міжнародних виставках. Усі існуючі ключові програми будуть продовжені. На це передбачено близько 37 млрд грн", - додала премʼєр.