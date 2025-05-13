Агропідприємства в 2025р. отримали 44,5 млрд грн за різними держпрограмами - Шмигаль

З початку 2025 року за різними державними програмами 7,4 тис. агропідприємств отримали майже 44,5 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок, підкресливши, що українські аграрії досить активно користуються такими інструментами підтримки.

Прем`єр-мінстр підкреслив, що для 7,7 тис. господарств нараховано дотації на розвиток тваринництва. Держава залучила ще понад 390 млн грн грантових коштів від Світового банку для виплати наступного траншу за відповідною програмою.

Крім того, за програмою компенсацій з розмінування фермери отримали в обробіток майже 1400 га землі. В цілому завдяки роботі саперів до використання повернуто ділянок загальною площею понад 35 тис. кв км.

"У межах комплексної програми "Зроблено в Україні" виплачуємо компенсації агровиробникам, які купують українську техніку. Минулого року фермери придбали 5,3 тис. одиниць техніки. Очікуємо, що цьогоріч попит буде ще більшим", - додав очільник уряду.