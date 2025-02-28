Економіка

15:33 28.02.2025

За рік програми "Зроблено в Україні" понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали держпідтримку - Шмигаль

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За рік програми "Зроблено в Україні" понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали держпідтримку - Шмигаль

За рік урядової програми "Зроблено в Україні" понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні варто також відзначити досягнення урядової програми "Зроблено в Україні", яку було запроваджено рік тому. За цей рік понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку. Ми ставимо в пріоритет український бізнес. Пільгові кредити "5-7-9%", гранти "єРобота", індустріальні парки, компенсація за купівлю вітчизняної промислової техніки, гранти для ветеранів, стимулювання переробки, підтримка експорту, "єОселя" та багато інших інструментів, які ми фінансуємо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр підкреслив, що українські підприємці будуть й надалі отримувати необхідну підтримку від уряду.

"Ми продовжимо дерегуляцію та цифровізацію для зручності та простоти у взаємодії з державою", - додав він.

Теги: #шмигаль #зроблено_в_україні

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