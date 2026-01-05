Зміни за п'ятьма напрямами в політиці "Зроблено в Україні" набули чинності від початку року – Кисилевський

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

З 1 січня 2026 року в політиці розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п’ятьма напрямами, зокрема, рівень локалізації, який має бути під час публічних закупівель, зростає з 25% до 30%, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він нагадав, що це планове підвищення локалізації, передбачене законодавством ще в 2022 році, коли стартовий поріг було встановлено на рівні 10% і відтоді він зростає на 5% щороку, аж поки не досягне 40%.

Торік до виробників товарів, на які поширюється вимога локалізації , крім міського та залізничного транспорту, комунальної та спецтехніки, енергетичного обладнання додалися виробники легкої промисловості, електротехніки, ліфтів, тракторів, труб великого діаметра та металоконструкцій.

Крім того, зазначив нардеп, з 1 січня починає діяти механізм страхування майна від воєнних ризиків, який адмініструє Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Він працюватиме у двох форматах: пряма компенсація збитків підприємств через ворожі обстріли у прифронтових районах 10 областей (вартість страхування майна - 0,5% від суми ймовірного збитку, ліміт компенсаційної виплати від держави - до 10 млн грн) та компенсація страхових премій по всій країні.

"За полісами страхування майна від воєнних ризиків держава компенсуватиме частину тарифу страхової компанії. Ліміт для одного договору страхування - до 1 млн грн", - зазначив Кисилевський.

Він нагадав, що на фінансування цих двох програм у державному бюджеті 2026 року передбачено 1 млрд грн.

У переліку змін в держполітиці "Зроблено в Україні" - запровадження урядом з 1 січня нульової квоти на вивезення з України брухту чорних й кольорових металів, промислової деревини та дров.

"Від переробки деревини держава отримує у десятки більше податків, ніж від її експорту, а від переробки брухту - у сотні разів. Навколо вивезення цих товарів склалися тіньові схеми ухилення від податків, які мають припинитися", - зазначає Кисилевський.

Крім того, від початку року уряд збільшує суму гранту на створення або розвиток власної справи з 250 тис. грн до 350 тис. грн.

"Це програма для мікро- і малого бізнесу. Підприємці, які вже успішно реалізували попередній грант (виконали всі умови та сплатили податки), тепер мають право податися на додатковий мікрогрант для розширення бізнесу. Розширено категорію отримувачів ветеранських грантів до 1 млн грн - тепер їх також можуть отримувати батьки та повнолітні діти ветеранів", - йдеться в повідомленні.

Кисилевський нагадав, що від початку дії зазначеної програми з червня 2022 року видано 31,5 тис. грантів "Власна справа" на 7,7 млрд грн. Їх отримувачі створили 45,7 тис. робочих місць.

Він також повідомив, що цьогоріч вперше за багато років уряд відроджує фінансування національних стендів на міжнародних виставках – на цю програму в держбюджеті-2026 передбачено 50 млн грн.

"Це невеликі кошти, скоріше, їх варто сприймати як пілотний проєкт. Перелік виставок з національними стендами затверджує Мінекономіки", - зазначив він.

"Усі ключові програми розвитку українських виробників, які діяли минулого року, збережено на 2026 рік. На доповнення до перелічених це також часткова компенсація вартості української техніки та обладнання, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, "єОселя", "Шкільний автобус" та інші", - зазначив Кисилевський.

Політика "Зроблено в Україні" обʼєднує програми, сфокусовані на стимулюванні виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.