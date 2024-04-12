Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Чернівців узяв участь у презентації програми економічної політики "Зроблено в Україні" за участю бізнесу, повідомляє пресслужба президента в п'ятницю ввечері.

"Оборонно-промисловий комплекс є пріоритетом, бо війна, і нам потрібно бути швидшими за ворога. Але так само важливий бізнес, який дає робочі місця. Також через війну з’явився релокований бізнес. Хочу, щоб ви зрозуміли, чому ми їдемо в регіони: ми хочемо допомогти бізнесу", - заявив президент.

Так, за його словами, важливо, щоб кожна зустріч у рамках платформи "Зроблено в Україні" закінчувалася підписанням контрактів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який так само взяв участь у зустрічі, наголосив, що від запроваджених у межах платформи програм має зрости сила держави, зокрема військова. Також це чіткий сигнал світові, що українцям є чим пишатися, що запропонувати і чим конкурувати.

"Саме в руках держави сьогодні перебуває ключ до розвитку вітчизняних виробничих потужностей. Ми можемо на це впливати за чотирма основними напрямами: програми стимулювання попиту, доступні кредити та гранти, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та розвиток орієнтованої на експорт переробки", - сказав прем'єр.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що на Буковині промисловість становить 11,9% у структурі ВВП. Вона наголосила: це рекорд із 2012 року.

"Таке зростання відбулося завдяки тому, що в регіон релокувалися великі виробники. Зараз вони платять податки і підтримують місцевий бюджет. Минулого року завдяки цьому було реалізовано проєкти розвитку області", - зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, щоб підтримувати й надалі виробничий потенціал, Чернівецька область цього року отримає 800 млн грн у межах економічної платформи.

Зазначається, що в Чернівцях уже відкрито регіональний офіс економічної платформи "Зроблено в Україні".