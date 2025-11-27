Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

Уряд України та ООН у четвер підписали Рамкову програму співробітництва в галузі сталого розвитку "Партнерство задля відновлення та розвитку на 2025–2029 роки", повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

З боку ООН документ підписав координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Матіас Шмале.

"У воєнний час співпраця з міжнародними партнерами – це передумова нашої стійкості. Партнерство з ООН відіграє тут ключову роль і сьогодні ми запускаємо новий етап співробітництва", – написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що цей документ визначає спільне бачення та зобов’язання уряду України та ООН працювати разом для досягнення національних пріоритетів розвитку, зміцнення стійкості держави, підтримки реформ та імплементації Цілей сталого розвитку.

"ООН має давню історію підтримки України... Наразі до підтримки України залучено понад 20 агенцій, які працюють як і в Україні, так і за її межами. Цей спільний ресурс спрямований на "зелене" відновлення критичної інфраструктури, підтримку інклюзивного економічного відновлення, зміцнення систем освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг, а також на те, щоб серед найбільш уразливих, постраждалих від війни, ніхто не залишився осторонь. Рамкова угода визначатиме нашу роботу в найближчі роки та нагадуватиме нам, що наша спільна мета – це підтримка українців", – підкреслив Шмале.