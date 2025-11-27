Інтерфакс-Україна
Події
19:32 27.11.2025

Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

1 хв читати
Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

Уряд України та ООН у четвер підписали Рамкову програму співробітництва в галузі сталого розвитку "Партнерство задля відновлення та розвитку на 2025–2029 роки", повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

З боку ООН документ підписав координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Матіас Шмале.

"У воєнний час співпраця з міжнародними партнерами – це передумова нашої стійкості. Партнерство з ООН відіграє тут ключову роль і сьогодні ми запускаємо новий етап співробітництва", – написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що цей документ визначає спільне бачення та зобов’язання уряду України та ООН працювати разом для досягнення національних пріоритетів розвитку, зміцнення стійкості держави, підтримки реформ та імплементації Цілей сталого розвитку.

"ООН має давню історію підтримки України... Наразі до підтримки України залучено понад 20 агенцій, які працюють як і в Україні, так і за її межами. Цей спільний ресурс спрямований на "зелене" відновлення критичної інфраструктури, підтримку інклюзивного економічного відновлення, зміцнення систем освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг, а також на те, щоб серед найбільш уразливих, постраждалих від війни, ніхто не залишився осторонь. Рамкова угода визначатиме нашу роботу в найближчі роки та нагадуватиме нам, що наша спільна мета – це підтримка українців", – підкреслив Шмале.

 

Теги: #оон #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 26.11.2025
Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

18:39 25.11.2025
ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

01:54 21.11.2025
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо територій

В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо територій

20:30 20.11.2025
Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України

Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України

02:13 20.11.2025
Гутерреш висловив осуд щодо ракетних та дронових атак Росії

Гутерреш висловив осуд щодо ракетних та дронових атак Росії

17:58 13.11.2025
"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

13:58 04.11.2025
Кличко: На наступній сесії Київради планується збільшити фінансування Сил безпеки і оборони ще на 1 млрд грн.

Кличко: На наступній сесії Київради планується збільшити фінансування Сил безпеки і оборони ще на 1 млрд грн.

14:46 03.11.2025
"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

18:38 31.10.2025
Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

20:15 13.10.2025
У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

ОСТАННЄ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

Уряд працюватиме над доступом ветеранів з інвалідністю до іспитів на водійські права - Свириденко

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Комітет етики НАЗЯВО виявив плагіат у дисертації ректора Таврійського національного університету Бортняка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА