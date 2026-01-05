Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

Кабінет міністрів України схвалив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості 2030", яка визначає ключові напрями державної молодіжної політики на 2026-2030 роки.

"Мета програми – підтримати молодь як стратегічну складову людського капіталу України. Вона формує відчуття приналежності до українського суспільства, розвиток життєстійкості та можливості для самореалізації", – йдеться в повідомленні Міністерства молоді і спорту.

Зазначається, що ключові пріоритети програми: розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості; розвиток стійкості, безпечного середовища та психоемоційного благополуччя молоді; сприяння самореалізації та економічній спроможності молоді; підтримка молодіжних проєктів та виконання окремих завдань молодіжної політики на виконання пріоритетних завдань програми; підвищення інституційної спроможності та розвиток доказової молодіжної політики; розвиток міжнародного молодіжного співробітництва та інтеграція української молоді у світову і європейську молодіжну спільноту; розвиток цифровізації молодіжної роботи та посилення інформаційно-просвітницької діяльності.

"Реалізація програми здійснюватиметься через державні та місцеві заходи. Вони спрямовані на активну участь молоді у житті громад, створення безпечного середовища та підтримку психоемоційного благополуччя. Програма також сприяє розвитку неформальної освіти, підприємництва та інновацій. Вона фінансує молодіжні ініціативи та проєкти й посилює спроможність суб’єктів молодіжної роботи", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Кабінет міністрів затвердив державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 2030 року, повідомляє Міністерство молоді і спорту.