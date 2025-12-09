Інтерфакс-Україна
Події
21:12 09.12.2025

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вважає недоцільним розповідати деталі щодо "української ракетної програми".

"Скажу відверто, Україна на сьогодні вже застосовує (крилаті ракети)"Нептуни", "Довгі "Нептуни", "Паляницю", "Фламінго", а також "Сапсан". Скажу чесно, почали. І я не буду говорити в кількості, відповім достатньо …узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти і всі деталі", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", - додав президент.

Теги: #ракети #програма #зеленський

