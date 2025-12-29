Інтерфакс-Україна
Політика
13:28 29.12.2025

Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

3 хв читати
Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Перемовини президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді нічого суттєво не змінили, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Стосовно перемовин. Все ж залишається так, як є. Нічого не змінилося суттєво. Тому що Путін не відмовляється від своїх вимог капітуляції України. Він просуває ідею, щоб українські війська залишили частину території Донецької області. Путін до речі, не каже, що якщо це відбудеться, то він зупинить агресію", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами голови комітету, таким чином Путін хоче розхитати ситуацію всередині України.

"Якщо ми відводимо війська, то це для нас неприйнятно з моральної, юридичної, політичної, безпекової точки зору. Це означає, що ми послаблюємо себе. Ми віддаємо стратегічно важливу частину, яка може відкрити Путіну шлях до інших областей, якщо він продовжуватиме напади. Це фортеця, яку не можна зі стратегічної точки зору віддавати. Якщо ми погоджуємося на такий варіант, це може спричинити дестабілізацію в суспільстві. І Путін на це розраховує", - наголосив Мережко.

Народний депутат підкреслив, що Путін також вважає, що навіть обговорення цього питання в парламенті та суспільстві, послабить ситуацію в Україні.

"Якщо ми не погоджуємося, то Путін буде казати Трампу: "Бачите, я готовий до компромісу, українці не хочуть". Тоді він може намагатися скинути відповідальність на нас за провал перемовин. Небезпека цієї ситуації в тому, що як би ми не вчинили, ми будемо в програші. Ця провокація Путіна спрямована на послаблення України, але проблема в тому, що на просування цієї ідеї, він використовує деяких членів американської адміністрації", - зазначив Мережко.

Мережко звернув увагу, що Зеленський намагається дуже терпляче та дипломатично пояснювати Трампу небезпеку цієї путінської провокації для України, США та Європи.

За словами Мережка, численні заяви Путіна про відмову від припинення вогню є відповіддю на всі мирні ініціативи.

"Путін вже дав неодноразову відповідь на всі ці мирні ініціативи. Бомбардування Києва та інших міст минулої суботи - це ж його відповідь… Він навіть на словах проти припинення вогню. Коли пропонували хоча б на Різдво зупинити вогонь, він же не зупинився, а почав навпаки посилювати і дуже інтенсивно бомбардувати", - сказав народний депутат.

На думку Мережка, Трампу треба зрозуміти, що слова Путіна не мають ніякого значення, а мають значення тільки дії Путіна і те, "що він продовжує свої злочини, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та населення".

"Справа в тому, що абсолютно немає жодного сенсу спілкуватися з Путіним.

До нього треба ставитися, як до терориста і воєнного злочинця. На місці президента США я б взагалі відмовився від переговорів з Путіним після всього, що він зробив, після того, як він відреагував на пропозиції Трампа та відкинув їх в такій зухвалій формі, продовжуючи злочини", - наголосив Мережко.

Він вважає, що немає перспективи і сенсу у спілкуванні з Путіним.

"На місці Трампа я зробив би заяву, що ми готові до перемовин, але вже з новим лідером Росії. Бо цей не є договороздатним. І це теж був би сигнал російським елітам, щоб вони або задумалися, або усунули Путіна, тому що він абсолютно неадекватний. Він воєнний злочинець, терорист і з ним немає жодного сенсу навіть сідати за стіл перемовин", - відзначив Мережко.

Народний депутат підкреслив, що це його особиста позиція.

"Я не бачу сенсу сідати за стіл перемовин з людиною, яка є злочинцем, яка скоїла стільки злочинів і порушила всі попередні домовленості. А вірити в те, що Путін зміниться і почне адекватно поводитись, це величезна ілюзія, як є ілюзією і те, що з ним можна укласти угоду. І нам треба дуже терпляче нашим американським друзям це пояснювати, бо вони, на жаль, не завжди розуміють реалії", - підкреслив Мережко.

Теги: #перемовини #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 29.12.2025
Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

10:47 29.12.2025
Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

08:53 29.12.2025
Перший дзвінок Зеленського та Путіна за понад п’ять років може відбутися після переговорів у Мар-а-Лаго - ЗМІ

Перший дзвінок Зеленського та Путіна за понад п’ять років може відбутися після переговорів у Мар-а-Лаго - ЗМІ

00:48 29.12.2025
РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

00:38 29.12.2025
Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

00:21 29.12.2025
Трамп заявив про готовність приїхати до України та виступити у парламенті

Трамп заявив про готовність приїхати до України та виступити у парламенті

00:11 29.12.2025
Зеленський: Умєров, Кислиця та Гнатов продовжать роботу у переговорній групі

Зеленський: Умєров, Кислиця та Гнатов продовжать роботу у переговорній групі

00:05 29.12.2025
Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

00:02 29.12.2025
Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

23:57 28.12.2025
Трамп назвав зусітріч із Зеленским "чудовою": досягли значного прогресу

Трамп назвав зусітріч із Зеленским "чудовою": досягли значного прогресу

ВАЖЛИВЕ

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

ОСТАННЄ

Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА