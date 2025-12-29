Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Перемовини президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді нічого суттєво не змінили, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Стосовно перемовин. Все ж залишається так, як є. Нічого не змінилося суттєво. Тому що Путін не відмовляється від своїх вимог капітуляції України. Він просуває ідею, щоб українські війська залишили частину території Донецької області. Путін до речі, не каже, що якщо це відбудеться, то він зупинить агресію", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами голови комітету, таким чином Путін хоче розхитати ситуацію всередині України.

"Якщо ми відводимо війська, то це для нас неприйнятно з моральної, юридичної, політичної, безпекової точки зору. Це означає, що ми послаблюємо себе. Ми віддаємо стратегічно важливу частину, яка може відкрити Путіну шлях до інших областей, якщо він продовжуватиме напади. Це фортеця, яку не можна зі стратегічної точки зору віддавати. Якщо ми погоджуємося на такий варіант, це може спричинити дестабілізацію в суспільстві. І Путін на це розраховує", - наголосив Мережко.

Народний депутат підкреслив, що Путін також вважає, що навіть обговорення цього питання в парламенті та суспільстві, послабить ситуацію в Україні.

"Якщо ми не погоджуємося, то Путін буде казати Трампу: "Бачите, я готовий до компромісу, українці не хочуть". Тоді він може намагатися скинути відповідальність на нас за провал перемовин. Небезпека цієї ситуації в тому, що як би ми не вчинили, ми будемо в програші. Ця провокація Путіна спрямована на послаблення України, але проблема в тому, що на просування цієї ідеї, він використовує деяких членів американської адміністрації", - зазначив Мережко.

Мережко звернув увагу, що Зеленський намагається дуже терпляче та дипломатично пояснювати Трампу небезпеку цієї путінської провокації для України, США та Європи.

За словами Мережка, численні заяви Путіна про відмову від припинення вогню є відповіддю на всі мирні ініціативи.

"Путін вже дав неодноразову відповідь на всі ці мирні ініціативи. Бомбардування Києва та інших міст минулої суботи - це ж його відповідь… Він навіть на словах проти припинення вогню. Коли пропонували хоча б на Різдво зупинити вогонь, він же не зупинився, а почав навпаки посилювати і дуже інтенсивно бомбардувати", - сказав народний депутат.

На думку Мережка, Трампу треба зрозуміти, що слова Путіна не мають ніякого значення, а мають значення тільки дії Путіна і те, "що він продовжує свої злочини, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та населення".

"Справа в тому, що абсолютно немає жодного сенсу спілкуватися з Путіним.

До нього треба ставитися, як до терориста і воєнного злочинця. На місці президента США я б взагалі відмовився від переговорів з Путіним після всього, що він зробив, після того, як він відреагував на пропозиції Трампа та відкинув їх в такій зухвалій формі, продовжуючи злочини", - наголосив Мережко.

Він вважає, що немає перспективи і сенсу у спілкуванні з Путіним.

"На місці Трампа я зробив би заяву, що ми готові до перемовин, але вже з новим лідером Росії. Бо цей не є договороздатним. І це теж був би сигнал російським елітам, щоб вони або задумалися, або усунули Путіна, тому що він абсолютно неадекватний. Він воєнний злочинець, терорист і з ним немає жодного сенсу навіть сідати за стіл перемовин", - відзначив Мережко.

Народний депутат підкреслив, що це його особиста позиція.

"Я не бачу сенсу сідати за стіл перемовин з людиною, яка є злочинцем, яка скоїла стільки злочинів і порушила всі попередні домовленості. А вірити в те, що Путін зміниться і почне адекватно поводитись, це величезна ілюзія, як є ілюзією і те, що з ним можна укласти угоду. І нам треба дуже терпляче нашим американським друзям це пояснювати, бо вони, на жаль, не завжди розуміють реалії", - підкреслив Мережко.