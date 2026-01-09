Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Фото: ДСНС Києва

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що РФ в ніч на п’ятницю цілеспрямовано атакувала районні котельні під час обстрілу України.

"Заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, скоординували дії всіх служб. Майже п’ять годин росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці — четверо загиблих і 25 поранених. Щирі співчуття родинам", — написала Свириденко у Телеграм-каналі.

Вона розповіла, що у Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.

"Тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів. Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури", — додала прем’єр.

Свириденко заявила, що цієї ночі ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, що є енергетичним терором і спробою перетворити "зиму на зброю".

"Через атаки знеструмлений Славутич — енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині. Паралельно через негоду фіксуємо знеструмлення в окремих населених пунктах у більшості областей. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання", - написала вона.