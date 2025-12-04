Кабмін виділив 224 млн грн на закупівлю блочно-модульних котелень для Сумщини і 1,76 млрд грн на ремонт доріг на Херсонщині та Миколаївщині

Кабінет міністрів України виділив 224 млн грн для закупівлі блочно-модульних котелень, необхідних для підтримки стабільного теплопостачання Сумської області і 1,76 млрд грн на ремонт автодоріг у Херсонській та Миколаївській областях, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Для підтримки прифронтових територій ухвалили низку рішень, що стосуються енергетичної стійкості і логістики в регіонах. Уряд виділяє 224 млн гривень для закупівлі блочно-модульних котелень, необхідних для підтримки стабільного теплопостачання Сумщини. Нове резервне обладнання дозволить забезпечити надійне проходження опалювального сезону для громад Сум і Шостки", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, уряд виділив 1,76 млрд грн з резервного фонду на утримання автодоріг загального значення, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині, важливих для потреб обороноздатності.