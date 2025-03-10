Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

Через теплу погоду котельні у Харкові переведені на дискретний режим, повне припинення опалення наразі недоцільне, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Це потепління — тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень — простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він підкреслив, що завдяки дискретному режиму опалення квартири не встигають охолонути і водночас це дозволяє економити ресурси.

"Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%", - зазначив Терехов.