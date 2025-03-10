Події

12:59 10.03.2025

Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

1 хв читати
Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

Через теплу погоду котельні у Харкові переведені на дискретний режим, повне припинення опалення наразі недоцільне, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Це потепління — тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень — простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він підкреслив, що завдяки дискретному режиму опалення квартири не встигають охолонути і водночас це дозволяє економити ресурси.

"Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%", - зазначив Терехов.

Теги: #харків #котельні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 10.03.2025
У Харкові ІТ-фахівчиня виготовляла вибухові пристрої для скоєння терактів за завданням ФСБ

У Харкові ІТ-фахівчиня виготовляла вибухові пристрої для скоєння терактів за завданням ФСБ

12:02 07.03.2025
Ворожа "Молнія" вдарила по цивільному підприємству в Харкові

Ворожа "Молнія" вдарила по цивільному підприємству в Харкові

09:09 07.03.2025
У Харкові вже 8 постраждалих

У Харкові вже 8 постраждалих

08:49 07.03.2025
Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 7, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури - Синєгубов

Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 7, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури - Синєгубов

07:36 07.03.2025
У Харкові вже 5 постраждалих - мер

У Харкові вже 5 постраждалих - мер

07:09 07.03.2025
РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

06:08 06.03.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Харкові, - мер

Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Харкові, - мер

19:18 05.03.2025
В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

16:43 05.03.2025
Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

18:43 04.03.2025
Харків підписав меморандум з європейським забудовником Ten Brinke Group B.V.

Харків підписав меморандум з європейським забудовником Ten Brinke Group B.V.

ВАЖЛИВЕ

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

Командир військової частини з Київщини незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн

СБУ викрила в Черкасах колишніх комуністів, які закликали захопити всю Україну

Дощ очікується на заході України у вівторок

"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

На ринку гумрозмінування в лютому запрацювала платформа з інновацій

Мінкультури внесло 5 російських пропагандистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА