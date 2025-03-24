Інтерфакс-Україна

Події

18:05 24.03.2025

Протягом опалювального сезону мобільні котельні у Києві розгортали 13 разів – заступник голови КМДА

1 хв читати
Протягом опалювального сезону мобільні котельні у Києві розгортали 13 разів – заступник голови КМДА

Протягом зимового опалювального сезону на території Києва мобільні пересувні котельні розгортались 13 разів, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Завдяки такому обладнанню під час аварійних ситуацій енергетикам вдавалось забезпечувати тепло, наприклад, у медичні заклади, стаціонари, а також в окремі житлові будинки, де вдалось не відключати тепло у період ліквідації пошкоджень мереж або обладнання", - сказав Пантелеєв під час брифінгу в "Київінформі" щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, який транслювався онлайн у понеділок.

Він зазначив, що відпрацьовані дії комунальників і технічні характеристики таких котелень дають змогу оперативно їх транспортувати на різні локації. Завдяки цьому в лікарнях зі стаціонарами, а також Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова та Інституті кардіології імені Стражеска отримували безперервне теплопостачання навіть в умовах аварій.

Водночас, як доповнили у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", удосконалення практики застосування мобільних котелень дало змогу безперебійно постачати тепло в дев'ять медичних закладів на період ліквідації пошкоджень на теплових мережах.

Теги: #опалювальний_сезон #котельні #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 21.03.2025
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

13:49 21.03.2025
КМДА: Заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів

КМДА: Заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів

12:26 21.03.2025
СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

18:48 19.03.2025
Київ компенсував містянам біля 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення – КМДА

Київ компенсував містянам біля 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення – КМДА

16:26 12.03.2025
У Києві оцифрували документи Софійського собору та заповідника "Софія Київська" – КМДА

У Києві оцифрували документи Софійського собору та заповідника "Софія Київська" – КМДА

16:22 10.03.2025
Відключення опалення в Києві залежатиме від температурних показників – КМДА

Відключення опалення в Києві залежатиме від температурних показників – КМДА

15:12 10.03.2025
У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

12:59 10.03.2025
Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

16:56 05.03.2025
Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

13:10 28.02.2025
З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

ВАЖЛИВЕ

В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада

Внаслідок удару РФ по Сумах відомо про 65 поранених, серед них 14 дітей – прокуратура

З початку доби зафіксовано 87 бойових зіткнень - Генштаб

Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом" – ЗМІ

Спецслужби Австрії розкрили російську дезінформаційну кампанію проти України

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Шрі-Ланки та Гватемали

Білий дім продовжив до 27 травня ліцензію Chevron на видобуток нафти у Венесуелі

Третя ОШБ створила власний полк безпілотних систем

"Енергоатом" у 2025р планує продовжити скорочення термінів ремонтної кампанії на АЕС – CEO

Зеленська про атаку на Суми: Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини?

В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада

Мінкультури занесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Венс про Віткоффа: він чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА