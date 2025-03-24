Протягом опалювального сезону мобільні котельні у Києві розгортали 13 разів – заступник голови КМДА

Протягом зимового опалювального сезону на території Києва мобільні пересувні котельні розгортались 13 разів, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Завдяки такому обладнанню під час аварійних ситуацій енергетикам вдавалось забезпечувати тепло, наприклад, у медичні заклади, стаціонари, а також в окремі житлові будинки, де вдалось не відключати тепло у період ліквідації пошкоджень мереж або обладнання", - сказав Пантелеєв під час брифінгу в "Київінформі" щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, який транслювався онлайн у понеділок.

Він зазначив, що відпрацьовані дії комунальників і технічні характеристики таких котелень дають змогу оперативно їх транспортувати на різні локації. Завдяки цьому в лікарнях зі стаціонарами, а також Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова та Інституті кардіології імені Стражеска отримували безперервне теплопостачання навіть в умовах аварій.

Водночас, як доповнили у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", удосконалення практики застосування мобільних котелень дало змогу безперебійно постачати тепло в дев'ять медичних закладів на період ліквідації пошкоджень на теплових мережах.