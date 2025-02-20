Дві котельні, пошкоджені внаслідок ударів РФ по Одесі, відновлюють роботу

В четвер на дві ключові котельні, що зазнали ворожих ударів, у Київському районі Одеси повернули енергопостачання, фахівці працюють над відновленням параметрів тиску та температури в системі, повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Як і обіцяли, сьогодні на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, подано напругу. Фахівці КП "ТМО" вже працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі. До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів", - написав він у Телеграмі.

Труханов подякував енергетикам ДТЕК та комунальним службам, які оперативно спрацювали, щоб відновити тепло в місті.

Як повідомлялось, внаслідок ударів РФ по Одесі близько пів тисячі багатоповерхових житлових будинків в Одесі лишаються зараз без електроенергії та опалення, це більше 80 тисяч абонентів.