Регіони

21:26 27.03.2024

Зеленський заявив про наявність істотного обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в рамках програми "Зроблено в Україні"

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Сумської області взяв участь у першій регіональній зустрічі щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

"Уперше провели регіональну зустріч щодо нашої нової програми економічної політики "Зроблено в Україні". Є суттєвий обсяг коштів на цей рік на всі регіони нашої держави. Гарантовано і на Сумську область", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Так, за його словами, за підсумками цієї зустрічі вже є конкретні завдання для членів уряду, Фонду держмайна, Офісу президента та обласної влади, а також є підписані контракти для українського оборонно-промислового комплексу.

Зеленський, зокрема, заявив про наявність нових контрактів на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони, тренажери для мобільних вогневих груп, що допомагають ефективніше збивати "Шахеди".

"Я пишаюся тим, що з кожним місяцем дедалі більше і більше компаній, дедалі більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування і всього того, що потрібно на фронті і збереже життя наших людей", - сказав він.

Крім того, під час візиту на Сумщину президент провів тривалу координаційну нараду з питань внутрішньої безпеки в області - від сховків до протидії злочинності, і з усіх питань оборони.

"Дуже предметно. Що стосується економіки та соціальної ситуації: зараз спільне завдання - і уряду, і обласної влади, і керівників громад дати всі можливості, щоб тут у нашій Сумській області були робочі місця, щоб працював соціальний захист, щоб були надійні надходження до бюджету", - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #зроблено_в_україні

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