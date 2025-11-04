Інтерфакс-Україна
Події
10:47 04.11.2025

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Фото: https://me.gov.ua

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликало експертів, бізнес, громади, партнерів і громадян долучитися до обговорення Стратегії зайнятості населення на період до 2030 року.

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки, в документі узагальнено доступні статистичні джерела та дослідження, проведено аналітичний огляд ключових тенденцій, враховано необхідність узгодження нормативно-правової бази, інституційної спроможності та механізмів держполітики з євростандартами у сфері зайнятості, соцзахисту, професійного розвитку тощо.

Метою стратегії є формування цілісної політики зайнятості, що збалансує попит і пропозицію робочої сили, прискорить заповнення вакансій і допоможе знизити рівень безробіття, поверне економічно неактивне населення до ринку праці та зменшить масштаби незадекларованої зайнятості, підвищить продуктивність праці через навчання протягом життя, визнання кваліфікацій і сучасні освітні траєкторії.

Крім того, передбачається, що документ посприяє створенню рівних можливостей для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю та осіб старшого віку й гармонізує політику зайнятості з євростандартами у сферах ринку праці, оплати праці, охорони праці та рівності.

Як зазначається в повідомленні, подолання негативних тенденцій ринку праці вимагає цілісного підходу — узгодженої політики за участю держави, бізнесу, громад та міжнародних партнерів, із прозорими механізмами реалізації, єдиною цифровою базою даних і системою оцінки результатів.

Тому, Мінекономіки пропонує долучитись всім зацікавленим сторонам: до 14 листопада 2025 року можна надіслати рекомендації на електронну адресу: [email protected], у темі листа вказати "Пропозиції до Стратегії зайнятості України".

Проєкт Стратегії зайнятості населення на період до 2030 року розроблений у співпраці з Офісом ефективного регулювання BRDO, за сприяння уряду Німеччини, підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у межах проєкту "REYOIN – Сприяння соціально-економічній інтеграції українців, які повертаються з-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та населення приймаючих громад в Україні".

В Мінекономіки додали, що стратегія є документом, що визначає проблеми, цілі й напрями рішень до 2030 року. Після її ухвалення урядом, документ буде доповнений операційним планом із KPI, відповідальними інституціями, джерелами фінансування й календарем запуску.

Теги: #німеччина #мінекономіки #консультації

