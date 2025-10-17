Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо прийняв запрошення провести наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій в Україні.

"Я сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини, які будуть в дату та місці, про які ми домовимося, але точно на території України. Ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася (стосовно війни - ІФ-У)", - сказав Фіцо по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Раніше, під час відкриття консультацій прем'єр-міністр України Юлії Свириденко допустила, що наступна зустріч може відбутися уже до кінця поточного року в Чернігові.

Як повідомлялося, у п'ятницю відбулися спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко і прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.