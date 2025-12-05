Генконсульство України буде відкрите в словацькому Пряшеві - МЗС

Відкриття генерального консульства України та української суботньої школи у місті Пряшів (Словаччина) відбудеться у п’ятницю, 5 грудня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Церемонія відкриття відбудеться за участі міністрів закордонних справ України та Словаччини Андрія Сибіги та Юрая Бланара. Також планується відкриття меморіальної таблички українському філософу Григорію Сковороді.