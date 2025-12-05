Інтерфакс-Україна
Події
11:42 05.12.2025

Генконсульство України буде відкрите в словацькому Пряшеві - МЗС

1 хв читати
Генконсульство України буде відкрите в словацькому Пряшеві - МЗС

Відкриття генерального консульства України та української суботньої школи у місті Пряшів (Словаччина) відбудеться у п’ятницю, 5 грудня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Церемонія відкриття відбудеться за участі міністрів закордонних справ України та Словаччини Андрія Сибіги та Юрая Бланара. Також планується відкриття меморіальної таблички українському філософу Григорію Сковороді.

Теги: #словаччина #генконсульство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:48 10.11.2025
Словацька прокуратура припинила слідство у справі про передання Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

Словацька прокуратура припинила слідство у справі про передання Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

20:14 29.10.2025
Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

11:53 20.10.2025
Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

18:34 17.10.2025
Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

17:20 17.10.2025
Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

15:52 17.10.2025
Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

12:56 17.10.2025
Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

12:43 17.10.2025
У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

ОСТАННЄ

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

Патрульна поліція спростувала інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА