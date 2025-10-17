Інтерфакс-Україна
13:10 17.10.2025

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Фото: МОН

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко запропонувала прем’єр-міністру Словацької Республіки Роберту Фіцо відкрити в Словаччині українську школу.

"Я запропонувала б з вами обговорити можливість все-таки відкрити українську школу. Мені здається, що це був би дуже сильний сигнал для нашої двосторонньої співпраці", - сказала Свириденко на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п’ятницю.

Вона відзначила, що хотіла б зафіксувати таку домовленість у спільній дорожній карті співробітництва.

В свою чергу, прем’єр Словаччини Фіцо заявив, що у нього немає заперечень з цього приводу.

"Сьогодні говоримо про цю значну кількість осіб, які перетнули кордон. І при цій значній кількості дітей питання заснування школи не має принципових проблем… Я сприймаю це корисним для партнерства на майбутнє", - додав він.

Як повідомлялося, на початку жовтня Міністерство освіти і науки опублікувало перелік верифікованих суботніх і недільних шкіл, де українські діти, які перебувають за кордоном, відтепер можуть навчатися за програмою українознавчого компонента у за місцем проживання. Серед іншого, до переліку увійшли суботні й недільні школи в Словаччині.

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_

