20:14 29.10.2025

Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Словаччина не має наміру фінансувати ініціативу ЄС щодо закупівлі озброєння в США і подальшої передачі його Україні, заявив у середу словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляють словацькі ЗМІ.

"Я не підпишу жодної гарантії щодо фінансування України, що стосується військових витрат у 2026 та 2027 роках", – заявив прем'єр-міністр після засідання уряду. "Словаччина жодним цент не братиме участі у фінансуванні військових витрат України", – цитує Фіцо словацький Dennik N.

Прем'єр зазначив, що вважає безглуздим, що "Європа на європейські гроші закуповує в США озброєння і потім передає його Україні" . Він повторив, що Словаччина не внесе "ні цента" на фінансування витрат для військової підтримки України.

"Якщо хтось хоче придбати у нас боєприпаси або озброєння, будь ласка, купуйте, але самі ми нікому нічого не дамо", - заявив Фіцо.

Фіцо зазначив: "Якби ми були більш солідарні між собою (ЄС – ІФ-У), то просували б спільно продукцію, яка корисна для всього ЄС, і ми б могли заощадити багато грошей".

Раніше глава уряду Словаччини закликав Європейську комісію відмовитися від ідеї конфіскації заморожених російських активів для фінансування так званого "репараційного кредиту" для Києва і запропонувати інші варіанти фінансування України в наступні два роки.

"Яке б рішення не було прийнято, я хочу, щоб ми в Словаччині мали з цього приводу повну ясність: уряд, який очолюю я, ніколи, підкреслюю, ніколи не підпише жодних гарантій по кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо ні цента з нашого державного бюджету на ці цілі", - наводять ЗМІ слова Фіцо.

За його словами, Словаччина готова допомагати Україні, але лише гуманітарним шляхом.

 

Теги: #україна #позиція #словаччина #премєр

