Інтерфакс-Україна
Події
19:52 23.12.2025

Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац не робив заяв про наміри Ізраїлю створювати поселення в Секторі Гази, у влади подібних планів немає, повідомляє у вівторок газета The Jerusalem Post.

"Уряд не планує створювати поселення в Секторі Гази", - цитує газета заяву від канцелярії Каца.

Раніше у вівторок Кац виступив на конференції в єврейському поселенні Бейт-Ель на Західному березі річки Йордан і заявив про намір Ізраїлю створити осередки "Нахаль" на півночі Секторі Гази.

The Jerusalem Post нагадує, що йдеться про програму під егідою бригади Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "Нахаль", в рамках якої військову службу поєднують з господарською діяльністю, наприклад, сільськогосподарською; особливо в районах, де ізраїльський уряд хоче сприяти поселенській активності.

Тим часом, план врегулювання конфлікту в анклаві, запропонований США, передбачає вихід ЦАХАЛ з Секторі Гази.

Теги: #поселення #позиція #сектор_гази

