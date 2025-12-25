12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

Країни Заходу засудили можливість створення Ізраїлем 19 нових поселень на окупованому Західному березі, наголосивши, що такі дії порушують міжнародне право та можуть посилити нестабільність у регіоні, повідомляє Reuters.

У спільній заяві, оприлюдненій Великою Британією, Бельгією, Данією, Францією, Італією, Ісландією, Ірландією, Японією, Мальтою, Нідерландами, Норвегією та Іспанією, наголошується: "Ми закликаємо Ізраїль скасувати це рішення, а також припинити розширення поселень".

В свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар рішуче відкинув заяву іноземних держав щодо рішення Кабінету міністрів про поселення в Юдеї та Самарії. "Іноземні уряди не обмежуватимуть право євреїв жити на Землі Ізраїлю, і будь-які такі заклики є морально неправильними та дискримінаційними щодо євреїв", — зазначив Саар у дописі в соцмережі X.

За його словами, рішення Кабінету про створення 11 нових поселень та формалізацію ще восьми спрямоване, серед іншого, на допомогу у протидії безпековим загрозам, з якими стикається Ізраїль. Всі поселення розташовані в Зоні C на державних землях.

Раніше у вівторок Кац виступив на конференції в єврейському поселенні Бейт-Ель на Західному березі річки Йордан і заявив про намір Ізраїлю створити осередки "Нахаль" на півночі Сектора Гази.

Як повідомлялося, згодом газета The Jerusalem Post зазначала, що Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац не робив заяв про наміри Ізраїлю створювати поселення в Секторі Гази, у влади подібних планів немає.

