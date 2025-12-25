Інтерфакс-Україна
Події
08:07 25.12.2025

12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

2 хв читати
12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

Країни Заходу засудили можливість створення Ізраїлем 19 нових поселень на окупованому Західному березі, наголосивши, що такі дії порушують міжнародне право та можуть посилити нестабільність у регіоні, повідомляє Reuters.

У спільній заяві, оприлюдненій Великою Британією, Бельгією, Данією, Францією, Італією, Ісландією, Ірландією, Японією, Мальтою, Нідерландами, Норвегією та Іспанією, наголошується: "Ми закликаємо Ізраїль скасувати це рішення, а також припинити розширення поселень".

В свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар рішуче відкинув заяву іноземних держав щодо рішення Кабінету міністрів про поселення в Юдеї та Самарії. "Іноземні уряди не обмежуватимуть право євреїв жити на Землі Ізраїлю, і будь-які такі заклики є морально неправильними та дискримінаційними щодо євреїв", — зазначив Саар у дописі в соцмережі X.

За його словами, рішення Кабінету про створення 11 нових поселень та формалізацію ще восьми спрямоване, серед іншого, на допомогу у протидії безпековим загрозам, з якими стикається Ізраїль. Всі поселення розташовані в Зоні C на державних землях.

Раніше у вівторок Кац виступив на конференції в єврейському поселенні Бейт-Ель на Західному березі річки Йордан і заявив про намір Ізраїлю створити осередки "Нахаль" на півночі Сектора Гази.

Як повідомлялося, згодом газета The Jerusalem Post зазначала, що Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац не робив заяв про наміри Ізраїлю створювати поселення в Секторі Гази, у влади подібних планів немає.

Теги: #поселення #єс #газа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:29 24.12.2025
Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

19:52 23.12.2025
Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

19:30 23.12.2025
Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

18:28 22.12.2025
Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

13:40 22.12.2025
ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

12:35 22.12.2025
ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

02:11 21.12.2025
Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

20:05 20.12.2025
Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

10:25 20.12.2025
Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

17:02 19.12.2025
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

За добу у Запорізькій області ворог завдав ударів по 25 населених пунктах, пʼятеро людей поранені

В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення електроенергії — МВА

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 149 од. спецтехніки - Генштаб

25 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог просунувся у Сумській, Харківській та Донецькій областях - DeepState

Адміністрація Трампа планує створення великих центрів для утримання іммігрантів у США - ЗМІ

Індійський нафтопереробник Reliance відновив закупівлі російської нафти через несанкційних постачальників - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Підрозділ ударних БпЛА Lasar’s Group знищив ворожий ТОС-1А "Солнцепьок" - командувач Нацгвардії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА