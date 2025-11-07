Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Фото: https://www.facebook.com

Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів, що дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою підрозділів. Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі", - написав Сирський у Facebook у п'ятницю за підсумками щомісячної наради з питань підготовки особового складу Збройних сил України.

Він повідомив, що під час наради також опрацювали питання інтеграції корпусів у навчальний процес і вдосконалення системи підготовки підрозділів.

"Застосування на полі бою новітніх технологій і тактик, а також розширення kill-зони вимагають постійного вдосконалення системи підготовки. Головна мета - максимально зберегти життя українського військовослужбовця. Попри всі виклики, нам вдалося збільшити термін базової військової підготовки з 30 до 51 дня. Важливо насичувати її сучасними елементами, що рятують життя: протидією ворожим дронам різних типів, застосуванням РЕБ, тактичною медициною та іншими критично важливими складовими", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Під час наради він заслухав доповіді щодо виконання плану заходів із підвищення якості підготовки підрозділів. Особливу увагу приділив комплектуванню навчальних центрів професійним інструкторським складом із бойовим досвідом.

"Окремо розглянули питання підготовки сержантського (старшинського) складу. Зміна характеру війни потребує потужного корпусу молодших командирів. Основний акцент робимо на формуванні лідерських якостей. Збільшуємо час підготовки в цьому напрямі та розширюємо програму курсу "Лідерство". Триває активна робота з підготовки командирів відділень. Це надзвичайно важливо, адже їхня взаємодія під час навчань дає змогу обмінюватися бойовим досвідом та швидко адаптуватися до змін обстановки на полі бою", - розповів Сирський.