17:31 05.12.2025

Сибіга офіційно відкрив Генконсульство України в словацькому Пряшеві

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у пʼятницю здійснив візит до Словацької Республіки, де урочисто відкрив Генеральне консульство України у місті Пряшів.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, нова установа розширює дипломатичну присутність України в Словаччині, надаватиме консульську підтримку близько 40 тисячам українців у Кошицькому та Пряшівському самоврядних краях, сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій, культурної дипломатії, збереженню української ідентичності, зміцненню звʼязків між українським і словацьким народами.

Офіційна церемонія відбулася за участі міністра закордонних справ та європейських питань Словаччини Юрая Бланара, керівництва міст Пряшів та Кошице, Пряшівського та Кошицького самоврядних країв, а також української громади в Словаччині.

У своєму виступі Сибіга відзначив, що відкриття Генерального консульства відкриє нові можливості для розвитку двосторонніх відносин та посилення опіки над українцями, які знайшли свою другу домівку в Словаччині.

"Я пишаюся, що наді мною майорить український прапор, в Пряшеві, в цьому чудовому місті. Це символ і запорука дружби між нашими народами", - зазначив Сибіга.

За словами міністра, у цьому регіоні мешкає близько 40 тисяч українців, частина з яких належить і до автохтонної української спільноти, яка споконвіку мешкала в Словаччині. Забезпечення належних прав громадян за кордоном та спрощення доступу до консульських послуг, які надає держава, є пріоритетом для МЗС України.

Міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Юрай Бланар, у свою чергу відзначив: "Після того як Російська Федерація розпочала агресію проти України словацький народ відкрив свої обійми. Через територію Словаччини пройшло майже 2 мільйона українців, але багато з них залишилися тут, на наших теренах, і ми завжди були готові їм допомагати".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував словацькій стороні за солідарність і прихисток українців, які залишили свої домівки через російську агресію.

"Ви з нами з перших хвилин брутальної російської агресії. Ви відкрили домівки і серця для наших людей. Ми це надзвичайно цінуємо, і ваш внесок у нашу стійкість, у наш опір, безцінний", - додав міністр.

Глава МЗС висловив вдячність за підтримку з боку Братислави у просуванні справедливого миру для України та всієї Європи, звернув увагу на необхідність подальшого тиску на агресора.

Сибіга відзначив роль Словаччини у Коаліції цивільних укриттів і допомозі з енергетичним обладнанням, включно з 37 електрогенераторами, які вже доставлені в Суми.

Генеральне консульство України в Пряшеві невдовзі розпочне надання повного спектру консульських послуг громадянам України в межах свого консульського округу, який охоплює території Пряшівського та Кошицького самоврядних країв.

Адресу, контакти та графік роботи установи можна знайти за посиланням http://presov.mfa.gov.ua/

