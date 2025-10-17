Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений мати такі відносини з нею, зокрема і з Україною, і з Росією.

"Словаччина веде політику, яка орієнтована на всі чотири світові сторони. Так як ми хочемо бути вашими хорошими сусідами (України - ІФ-У) і допомагати, ми хочемо мати хороші дружні відносини з усіма тими, хто зацікавлений мати хороші відносини з нами. Це і Російська Федерація, Китай і В'єтнам - всі, хто зацікавлений у співпраці з нашою країною", - сказав Фіцо по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Як повідомлялося, у п'ятницю відбуваються спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко і прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.