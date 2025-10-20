Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Словацька Республіка організує у листопаді 2025 року в Братиславі присвячену Україні конференцію з метою щодо євроінтеграції та післявоєнної відбудови, повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"У листопаді 2025 року в Братиславі Словацька Республіка організує Конференцію, присвячену Україні, з метою створення платформи для зміцнення двосторонньої співпраці щодо євроінтеграції та післявоєнної відбудови на засадах "win-win", - йдеться в повідомленні Офісу по результатам третьогоу раунд спільних консультацій урядів України та Словаччини.

Зазначається, що планується опрацювання спільних проєктів у межах Ukraine Investment Framework, розвиток Карпатської ініціативи (Україна–Польща–Словаччина), узгодження підходів щодо сільськогосподарського імпорту, підтримка оновленої Угоди про DCFTA та підписання меморандуму про співпрацю у сфері сталого розвитку та лісового господарства.

Як повідомлялося, 17 жовтня відбулися спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем’єр-міністра України Юлії Свириденко і прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.