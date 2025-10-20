Інтерфакс-Україна
Події
11:53 20.10.2025

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

1 хв читати

Словацька Республіка організує у листопаді 2025 року в Братиславі присвячену Україні конференцію з метою щодо євроінтеграції та післявоєнної відбудови, повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"У листопаді 2025 року в Братиславі Словацька Республіка організує Конференцію, присвячену Україні, з метою створення платформи для зміцнення двосторонньої співпраці щодо євроінтеграції та післявоєнної відбудови на засадах "win-win", - йдеться в повідомленні Офісу по результатам третьогоу раунд спільних консультацій урядів України та Словаччини. 

Зазначається, що планується опрацювання спільних проєктів у межах Ukraine Investment Framework, розвиток Карпатської ініціативи (Україна–Польща–Словаччина), узгодження підходів щодо сільськогосподарського імпорту, підтримка оновленої Угоди про DCFTA та підписання меморандуму про співпрацю у сфері сталого розвитку та лісового господарства.

Як повідомлялося, 17 жовтня відбулися спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем’єр-міністра України Юлії Свириденко і прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Теги: #словаччина #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 17.10.2025
Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

17:20 17.10.2025
Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

15:52 17.10.2025
Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

12:56 17.10.2025
Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

12:43 17.10.2025
У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

12:23 17.10.2025
Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

12:11 17.10.2025
Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

20:30 13.10.2025
Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА