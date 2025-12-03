Аграрний бізнес України: стратегія виживання та розвитку у нових реаліях

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" з агенцією UCABevent 11 грудня в Києві проведуть ХVII Міжнародну конференцію "Ведення агробізнесу в Україні", в межах якої представники влади та лідери бізнесу спільно сформують бачення наступного аграрного сезону, обговорять ключові політичні та економічні зміни й визначать вектори розвитку галузі.

Стійкість аграріїв, загартованих роками війни, вкотре проходитиме перевірку на міцність й у 2026-му, коли український агросектор опиниться на стратегічному етапі адаптації євроінтеграційних процесів разом із подоланням постійних втрат війни. Попереду – фундаментальні виклики, котрі випробовуватимуть галузь, водночас формуючи унікальні перешкоди для кожного із напрямів. Для цього вперше на одній сцені зберуться лідери ключових аграрних асоціацій, щоб скомпілювати болі кожного – від агробізнесу у сфері зернових та олійних до тваринництва. Подивимось на стан агрогалузі з різних фокусів, щоб знайти синергетичні рішення, аби завтрашній успіх формувався із релевантних відповідей сьогодення.

Одночасно із внутрішніми перешкодами маємо зміну торговельної політики ЄС, нові європейські директиви, трансформації глобальних ринкових стратегій, збільшення міжнародної конкуренції, кліматичні й екологічні загрози. Тож розвиток в нових реаліях вимагатиме не лише операційної ефективності, а й уміння знаходити нові джерела прибутку в нішевих ринках і продуктах з доданою вартістю.

Конференція "Ведення агробізнесу в Україні" (#DoAgro25) — це

Можливість почути та бути почутими представниками влади;

Відверта розмова про євроінтеграційні стратегії бізнесу в умовах воєнного часу;

Аналіз головних результатів 2025 року та визначення тенденцій на майбутнє;

20+ спікерів – провідних фахівців ринку, асоціацій та державних діячів;

Продуктивний нетворкінг в колі однодумців;

Пошук партнерських рішень серед рушіїв агросектору.

Головні теми для обговорення:

Цифри року: що відбувається із українським виробництвом, переробкою та рентабельністю?

Агрополітика & бізнес: яких законодавчих новацій чекати аграріям?

Євроінтеграція: інструкція з виживання та заробітку;

У кого що болить – реальні проблеми без прикрас.

Для агровиробників, учасників попередніх заходів агенції UCABevent та членів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" діють спеціальні знижки протягом усього реєстраційного періоду!

Також у межах конференції відбудеться нагородження переможців премії "Агро Champions. 10 років в агро" від AgroPortal.ua. Це конкурс із багаторічною історією, який цього разу номінує десять учасників агропродовольчого ринку, які мали найбільший вплив на розвиток сільського господарства країни.

