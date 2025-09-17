Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

Фото: МКСК

Друга Міжнародна конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді 2025 року, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Під час розмови Тетяна Бережна висловила вдячність італійській стороні за всебічну підтримку України у протистоянні російській агресії. Вона підкреслила вагому роль уряду Італії у підготовці та проведенні Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі, а також висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю для реалізації досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами онлайн зустріч Бережної та міністра культури Італії Алессандро Джулі.

Зазначається, що у контексті подальшої співпраці Бережна поінформувала про підготовку до другої Конференції з питань культури України, що відбудеться у листопаді 2025 року в Данії в рамках головування країни в Раді Європейського Союзу.

Крім того, окрема увага під час розмови була приділена протидії спробам РФ використовувати культуру як інструмент пропаганди та зброю у гібридній агресії проти Європи.

"Алессандро Джулі запевнив у послідовній та принциповій позиції уряду Італії щодо підтримки України та недопущення виступів російських артистів, які використовуються як інструмент кремлівської агресії, завдяки чому, зокрема, у липні вдалося скасувати концерт за участі російського диригента валерія гергієва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, перша Міжнародна конференція з питань культури України "Співпраця заради стійкості" відбулася 1 лютого в Ужгороді. Результатом конференції стало ухвалення "Декларації щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні". Декларація передбачає: створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України; створення Українського фонду спадщини, який має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток; створення Платформи культурного відновлення.